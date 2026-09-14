Türkiye sermaye piyasalarında yatırımcı tabanı genişlerken, piyasaların toplam büyüklüğünde de dikkat çekici artış yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, MKK bünyesinde kayıt altında bulunan menkul kıymetlerin toplam piyasa değerinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 30 yükselerek 38 trilyon liraya ulaştığını bildirdi.

Arıkan, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde yatırımcı sayısındaki artıştan halka arzlara, yatırım fonlarından kripto varlıklara kadar birçok alanda önemli veriler paylaştı.

Yatırımcı sayısı 39 milyonu geçti

MKK kayıtlarında yer alan yatırımcı sayısının yılbaşından bu yana yüzde 3 arttığını belirten Arıkan, toplam sayının 39 milyonu aştığını ve 40 milyon sınırına doğru ilerlediğini söyledi.

MKK'de kayıtlı hesap sayısının yaklaşık 90 milyon olduğunu aktaran Arıkan, bakiyeli hesap sayısının ise 15-16 milyon seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Bakiyeli yatırımcı sayısında da güçlü bir artış yaşandığını belirten Arıkan, yılbaşında 10,64 milyon olan sayının yüzde 21,5 yükselerek yaklaşık 13 milyona ulaştığını kaydetti.

Arıkan, Türkiye'de yatırım kültürünün de önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekti. Geçmişte yatırım denildiğinde ağırlıklı olarak hisse senedi alım satımının anlaşıldığını belirten Arıkan, bugün yatırımcıların sermaye piyasalarındaki farklı araçlara daha fazla yöneldiğini ifade etti.

Kripto piyasasının büyüklüğü 172 milyar lira

Kripto varlık piyasasının da MKK sistemleri içerisinde izlenebilir hale geldiğini belirten Arıkan, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'nin (KVMKS) çalışmaya başladığını söyledi.

MKK verilerine göre kripto varlık piyasasının toplam büyüklüğü yaklaşık 172 milyar liraya ulaşmış durumda. Piyasada yaklaşık 3,5 milyon bakiyeli kripto varlık yatırımcısı bulunurken, daha önce en az bir kez işlem gerçekleştirmiş yatırımcı sayısının ise 5-6 milyon civarında olduğu belirtildi.

Günlük kripto işlem hacminin yaklaşık 15-20 milyar lira seviyesinde olduğunu aktaran Arıkan, sistemde bakiyesi bulunan 1500'ün üzerinde kripto varlık bulunduğunu ifade etti.

KVMKS'ye 43 platformun üye olduğunu belirten Arıkan, bunlardan 20 ila 30 arasındaki platformun aktif olarak alım satım faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Borsada 625 şirket işlem görüyor

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirket sayısının 625'e ulaştığını açıklayan Arıkan, 2026'nın ilk 8 ayında 34 şirketin halka arz edilerek borsada işlem görmeye başladığını söyledi.

Pay senetlerinin toplam piyasa değerinin ise 22,5 trilyon liraya yükseldiğini belirten Arıkan, bunun tamamının Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin piyasa değerini ifade etmediğine dikkat çekti.

Söz konusu tutarın yaklaşık 9-10 trilyon liralık bölümünün halka açık ve işlem gören piyasa değerinden oluştuğunu, kalan bölümün ise halka kapalı şirketlerin değerini yansıttığını belirten Arıkan, pay senedi yatırımcı sayısının 6,5-7 milyon aralığında seyrettiğini bildirdi.

Yatırım fonlarında 11 trilyon liralık büyüklük

Yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin yalnızca doğrudan hisse senedi yatırımıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Arıkan, yatırım fonlarının da önemli bir büyüklüğe ulaştığını söyledi.

MKK Genel Müdürü, yatırım fonlarında bakiyesi bulunan yatırımcı sayısının 6 milyona ulaştığını, fonların toplam piyasa değerinin ise 11 trilyon liraya yaklaştığını açıkladı.

İstanbul'da uluslararası finans zirvesi

Arıkan ayrıca 13-16 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek CSD Summit İstanbul 2026 hakkında da bilgi verdi.

60'tan fazla ülkeden 70'in üzerinde merkezi saklama kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin katılması beklenen zirvede yaklaşık 200 üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Zirvede Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak bir saklama kuruluşu kurulmasına yönelik iyi niyet anlaşmasının imzalanmasının da planlandığını belirten Arıkan, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve bölge ülkeleri arasındaki finansal altyapı bağlantılarında daha merkezi bir konuma gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Arıkan, MKK'nin yapay zeka alanında da çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şirket bünyesinde yapay zeka destekli bir asistan geliştirdiklerini ve bu alandaki bilgi birikimini ilerleyen dönemde dışarıya sunulacak hizmetlere dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.