Kastamonu'da konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz. Büyüklerimiz ve küçüklerimiz arasındaki asırlardır süren köprüleri kuruyoruz, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde Kastamonu'yu ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali Meftun Dallı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle gelen Bakan Göktaş, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetini milleti gözeten, şehirleri ihya eden bir anlayışla gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, '7 bölgemizi, 81 ilimizi donatan hizmetlerimizle Türkiye'ye gösterilen hedeflerimize giden yolu inşa etmeyi hep birlikte sürdürüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizle ilerlerken küçüklerimizin tebessümünde güç buluyoruz, büyüklerimizin hayır duasını sırtımızda yansıyoruz. Şu bir gerçek ki ayağımız yere sağlam basıyor. Bu gerçeklik teşkilat mensuplarımızla onların üstün gayretleriyle yani sizlerle mümkün oluyor. İşte bu gayretler bazen bir eserde, bazen bir hizmette karşılık buluyor, ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın gönlünde karşılık buluyor. Buradan aldığımız motivasyonla hizmetlerimizi daha nitelikli ve zemin bir zemine taşıma gayretiyle ilerliyoruz. Her nerede olursan olsun vatandaşımızın derdiyle dertlenen bir teşkilatız ve bu anlamda da bu şekilde bu yaklaşımla ilerliyoruz. Bu bakış açısıyla kutlu davamızın yolunu yeni eser ve hizmetlerle dağıtmaya devam edeceğiz' dedi.

'Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz'

Hizmet yolculuğuna dünyaya örnek olacak politikalarla devam ettiklerini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz. Büyüklerimiz ve küçüklerimiz arasındaki asırlardır süren köprüleri kuruyoruz, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Huzurlu yuvaların devam ettiği sosyal devlet anlayışımızı bir şefkat evine dönüştürüyoruz. Kadını, milli kalkınma hamlemizin asli unsuru olarak görüyoruz. İstihdamdan karar alma mekanizmalarına, girişimcilikten üretime uzanan bir eksende her alanda kadının statüsünü güçlendirecek adımları hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın değerleriyle tutunan, kültürünü koruyan, geleceğini diliyle konuşan gençlere dönüşmesi için gayret ediyoruz. Engelli kardeşlerimizi hayatın her alanında daha güçlü bir imza bıraksın diye emek veriyoruz. Sağlıklı yaş almalarını sağlayan yeni hizmetleri, hizmet hanemizi eklemeye devam ediyoruz' diye konuştu.

'8,6 milyar liralık yatırım ve destekle Kastamonu'nun sosyal hizmet alt yapısını güçlendirdik'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Kastamonu'ya yaptıkları yatırımlara değinen Bakan Göktaş, 'Son 24 yılda Kastamonu'ya yaptığımız 8,6 milyar liralık yatırım ve destekle şehrimizin sosyal hizmet alt yapısını güçlendirdik. Bugün toplam 32 kuruluşumuzla Kastamonu'daki vatandaşlarımıza güçlü bir hizmet sunuyoruz. 4 ADEM ve 5 sosyal hizmet merkeziyle çok yönlü hizmetler sunuyoruz. 20 kadın kooperatifiyle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına destekliyoruz. Sadece 2026 yılında 26 milyon liralık set ödemesi gerçekleştirdik. Evde bakım yardımıyla evinde yaşlısına engellisine bakan, 3 bin 94 Kastamonulu ailemize bu yıl 314 milyon liralık kaynak aktardık. Ulusal Vefa Programıyla bin 600 yaşlı ve engelli vatandaşımızla doğrudan evlerinde destek olduk. 2025 Aile Yılı vesilesiyle ailelerimizin birliğini ve beraberliğini pekiştiren hizmetlerimizin etkinliğini arttırdık' şeklinde konuştu.

'Aile ve gençlik fonuyla Kastamonu'da 916 gencimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı'

Kastamonu'da 916 gencin Aile ve Gençlik Fonundan faydalandığını dile getiren Bakan Göktaş, '250 bin liraya varan desteklerimizle ve 2 bin 100'e kadar firmayla yaptığımız yüzde 40'a varan indirim anlaşmasıyla, yuva kurmalarına destek oluyoruz. Bu gençlerimiz yuva kurduktan sonra İŞKUR'da da öncelik tanınıyor. Ayrıca da yeni başlattığımız sosyal konut projesinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından o genç çiftlerimize öncelik tanınıyor. Tabii çoklu çocukları, aileleri de öncelik tanıyoruz. Doğum destekleriyle ailelerimizin mutluluğunu paylaştık. Bu kapsamda Kastamonu'dan 4 bin 118 anneye 67.1 milyon lira doğum desteği sağladık. Bugün 2 bin 199 anneye düzenli her ay ödeme gerçekleştiriyoruz çocukları 5 yaşında tamamlayana kadar. Öte yandan Kastamonu'da yeni yatırımlarımız için titiz bir çalışma yönetiyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, protokol üyeleriyle birlikte Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Göktaş, vatandaşlarla sohbet etti.