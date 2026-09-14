Körfez Gençlerbirliği'nin karatecileri, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Körfez Gençlerbirliği SK Karate Takımı, 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'na 17 sporcu ile katıldı. Zorlu müsabakaların ardından turnuvayı 13 madalya ile tamamlayan şampiyonlar, Körfez'i gururlandırdı. Tatamide fırtına gibi esen Körfez Gençlerbirliği sporcuları, farklı yaş ve kilo kategorilerinde tam 9 altın madalya kazanarak kürsünün zirvesini kimseye bırakmadı. Şampiyonada; Ertuğrul Poyraz (11 yaş, 35 kg), Hiranur Yıldırım (11 yaş, 38 kg), Kumsal Lina Ayçiçek (11 yaş, 32 kg), Elif Yüsra Aydın (10 yaş, 35 kg), Muhammed Eymen Ertuğrul (9 yaş, 38 kg), Eriç Mert Urak (9 yaş, 29 kg), Alparslan Muhammed Eraslan (8 yaş, 26 kg), Begüm Yüce (8 yaş, 26 kg) ve Hatice Kübra Adıgüzel (8 yaş, 23 kg) altın madalya alarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Gümüş ve bronz madalyalar başarıyı taçlandırdı

Turnuvada büyük bir mücadele örneği sergileyen Abdullah Oğuzkağan Eraslan (10 yaş, 41 kg) ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kürsünün üçüncü basamağında yer alarak bronz madalya kazanan ve kulübün başarı çıtasını yukarı taşıyan diğer sporcular ise Beren Elif Çelebi (12 yaş, 40 kg), Hatice Özdemir (11 yaş, 38 kg) ve Eymen Tarık Urak (11 yaş, 45 kg) oldu.