AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Adıyaman'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde kentin deprem sonrası yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, 'Adıyaman, bölgesinin şu an göz bebeği, parlayan yıldızı konumunda. Bunu hep beraber yaptık. Daha iyilerini de yapacağız hep beraber' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Ayan, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi ve basın açıklaması yaptı. Toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Adıyaman'ın deprem sonrası geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayan, 'Ben Adıyaman'a birkaç kez geldim. Ama bugün geldiğim Adıyaman çok farklı. Adıyaman'ın bugün gördüğüm hali inanın beni çok mutlu etti. Bundan üç sene önce ve iki buçuk sene önce buraya gelmiştim. Vekillerimle beraberdik. Resul Kurt vekilimle, Mustafa vekilimle beraber bulunduk. Her birinin ve her birinizin burada, her taşında, her sokağında ayrı emeğiniz var. Emekle, gerçekten inançla ve sevgiyle yapılmış bir çalışmanın sonucu var' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a selamlarını getirdiğini belirten Ayan, kentin yeniden inşa sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi. Ayan, 'Onun liderliğinde ve Bakanlığımızın Murat Kurum'un üstün çalışmalarıyla ve tüm ekibimizin özverili çalışmalarıyla bugün yeni bir Adıyaman var. Bugün gittiğim yerlerde, buraya gelmeden önce esnaf ziyareti yaptım. Dün gençlerimizle bir araya geldim. Çok başka bir Adıyaman'la karşılaştım. Artık başka şeyleri konuşuyoruz. Artık Adıyaman'ın turizmini, gastronomisini ve geleceğini konuşuyoruz' dedi.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında kentleri ziyaret ettiklerini ifade eden Ayan, vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirterek, 'Biz sadece ziyaret için gelmiyoruz. Aynı zamanda dert dinlemeye, vatandaşımızın beklentilerini dinlemeye geliyoruz. Çünkü biz siyaseti hiçbir zaman masada yapan bir siyasi hareket olmadık. AK Parti çeyrek asırdır siyasetini milletin belirlediği, rotasını milletin belirlediği bir hareket oldu. Bir millet hareketi oldu. Böyle olmaya da devam edecek' diye konuştu.

Ayan, Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir döneme girdiğini belirterek, 'Bundan sonraki çeyrek asrı yine sizin iradeniz belirleyecek ve daha ileriye taşıyacağız Allah'ın izniyle. Bugün geldiğimiz noktada bizi tarihi bir eşik bekliyor. Tarihi bir eşikten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye kavramıyla ve mottosuyla yeni bir döneme başlayacağız' ifadelerini kullandı.

Terör nedeniyle Türkiye'nin uzun yıllar ağır bedeller ödediğini söyleyen Ayan, 'Yarım asırdır bir terör belasına gençlerimizi feda ettik. Varlığımızı feda ettik. Çok şeyler feda ettik ve büyük imtihanlardan geçtik. Ama bugün diyoruz ki artık Adıyaman'ımızın dağlarında huzur olsun, sokaklarımızda mutluluk olsun. Bizim buradaki amacımız çok net. Yaptığımız şey çok net. Masanın altında sakladığımız hiçbir şey yok. Her şey sizinle beraber yapılıyor. Bizim isteğimiz terörsüz, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye' dedi.

Adıyaman'daki sosyal hayatın yeniden canlandığını belirten Ayan, 'Dün gece kafelerin önünden geçiyorum, restoranların önünden geçiyorum, cıvıl cıvıl. İnsanlar mutlular. Her yer dolu. Bu güzelliğe hep beraber sahip çıkalım. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hep beraber koruyalım. Huzur demek çünkü yatırım demek, turizm demek, gelecek demek bizim için' şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Ayan, bazı kesimlerin deprem sonrası şehirlerin yeniden ayağa kaldırılamayacağını söylediğini ancak devlet ve millet iş birliğiyle büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayan, 'Bugün görüyorum ki 11 ilimizi biz zaten bu kadim değerlerimize sahip çıkarak ayağa kaldırdık. Kimilerinin söylediği gibi 'Artık ayağa kalkamazlar, bitti' dedikleri noktada yeniden ayağa kalkmayı hep beraber bildik. Çünkü biz zor günlerde el ele verip ayağa kalkmayı çok iyi bilen bir ülkeyiz' diye konuştu.

İndere bölgesindeki çalışmalara dikkat çeken Ayan, 'Bugün İndere'de 16 bin 433 konutumuzun inşası bitti. Sosyal donatılarıyla, altyapılarıyla ve hiç olmayan bir yerde sıfırdan bir şehir kuruldu. 'Şehri kuramazlar, bu binaları yapamazlar' dediler. Binaları yaptık, şehri kurduk. 'Bunları millete teslim etmezler, rant için yapılmıştır' dediler. Şimdi yaptık, bitti' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın bölgenin önemli şehirlerinden biri haline geldiğini belirten Ayan, 'Adıyaman, bölgesinin şu an göz bebeği, parlayan yıldızı konumunda. Bunu hep beraber yaptık. Daha iyilerini de yapacağız hep beraber' diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikadaki rolüne de değinen Ayan, güçlü bir Türkiye'nin yalnızca ülke içinde değil, dünyada da ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Türkiye bugün insani diplomaside dünyanın parmakla gösterdiği, herkesin konuştuğu bir ülke. Biz içeride barışı, beraberliği takip edeceğiz ve dünyaya da 'Daha adil bir dünya mümkündür' mottosunu sonuna kadar savunacağız' dedi.

Ayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet için büyük bir gayret gösterdiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Cumhurbaşkanımız hayatını, ömrünü, gençliğini, gecesini gündüzünü gerçekten bu millete vakfetmiş. Bu millet için yaşayan bir cumhurbaşkanı. Onunla birlikte daha çok, daha ileriye gideceğimize inanıyorum.'