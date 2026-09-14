Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus deneyim alanı, araç sergilemenin yanı sıra farklı fikirlerin, disiplinlerin ve ilham veren içeriklerin buluştuğu bir platform olma yaklaşımını sürdürüyor. Bu doğrultuda “Kültürün Artısı” kapsamında hayata geçirilen, teknoloji, kültür, yaratıcılık ve gündelik yaşamın farklı başlıklarını ziyaretçilerle buluşturarak, farklı ilgi alanlarına hitap eden özgün deneyimler sunuyor.

Yapay zekâ odağındaki ikinci buluşma ise, bu alandaki güncel gelişmeleri ve tartışmaları farklı perspektiflerle ele alarak, katılımcılara yeni fikirleri keşfetme ve farklı bakış açılarıyla buluşma fırsatı sundu.

Etkinliğin konuğu olan Yapay Zeka Eğitmeni ve Strateji Danışmanı Defne İncekara, yapay zekanın geleceği ve farklı kullanım alanlarına ilişkin perspektiflerini katılımcılarla paylaştı.

Güncel örnekler ve interaktif paylaşımlarla zenginleşen etkinlikte katılımcılar, yapay zekanın gündelik yaşamda ve iş süreçlerinde nasıl daha etkin, verimli bir biçimde kullanılabileceğine dair yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu.

Doğuş Otomotiv Plus, “Kültürün Artısı” çatısı altında teknoloji, kültür, yaratıcılık ve yaşamın farklı alanlarından konu ve konukları ziyaretçileriyle buluşturmaya devam edecek. Galataport’taki deneyim alanında gerçekleştirilecek yeni etkinliklerle, otomobil deneyiminin ötesine geçen, merak ve ilhamı odağına alan buluşmaların sürdürülmesi hedefleniyor.