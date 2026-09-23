TİGEM’in safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahındaki köklü çalışmalarının önemli organizasyonlarından biri olan elit tay müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 13 elit tayın satışa sunulduğu müzayedeye hem fiziki olarak hem de TİGEM’in geliştirdiği hibrit satış sistemi üzerinden çevrim içi olarak katılım sağlandı.

Müzayedede günün en yüksek bedelle satılan tayı Ağa Fahri oldu. Ağa Fahri, 8 milyon 750 bin TL'lik satış fiyatıyla gecenin en yüksek değerine ulaşan tay olarak kayıtlara geçti.

Toplam 13 tayın satışından 51 milyon 600 bin TL gelir elde edilirken, tay başına ortalama satış fiyatı 3 milyon 969 bin TL oldu. Bu ortalama, TİGEM elit tay müzayedelerinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek ortalama satış bedeli olarak yeni bir rekora işaret etti.

726 yıllık miras vurgusu

Müzayedenin açılışında konuşan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, kurumun safkan Arap atı yetiştiriciliğinde sahip olduğu tarihi birikime dikkat çekti.

TİGEM'in çalışmalarının temelinde 726 yıllık yetiştiricilik kültürü ve tecrübesinin bulunduğunu belirten Bülbül, bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Bülbül, satışa sunulan tayların TİGEM'in seçkin aygırlarından elde edildiğini belirterek, güçlü familyalardan gelen tayların yetiştiricilik açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

Satışa sunulan taylar arasında Özgünhan, Taykut, Yılmabaşar ve Berksoy gibi önemli aygırların temsilcilerinin bulunduğu belirtildi.

Sıradaki müzayede 6 Ekim'de

TİGEM'in elit tay satışları kapsamında bir sonraki organizasyonun adresi yine İstanbul Veliefendi Hipodromu olacak.

6 Ekim'de düzenlenecek müzayedede Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen elit taylar yeni sahipleriyle buluşturulacak.