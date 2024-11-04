Erçelik, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz, coğrafi konumu ve yatırımlarıyla lojistikte önemli bir merkez olmayı sürdürüyor. Limanlarımız, modern altyapıları ve verdikleri hizmetlerle dünya standartlarında hizmet sunuyor. Bu potansiyeli daha iyi tanıtabilmek ve limanlarımızın görünürlüğüne bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına Atlas Lojistik Ödülleri gibi organizasyonlar bizlere önemli fırsatlar sunuyor. Ödül töreninin uluslararası katılımcıların yoğun olduğu Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olması da büyük bir avantaj sağlıyor. Bu gibi organizasyonlarda ülkemiz limanlarının daha fazla yer alması, hem limanlarımızın hem de Türkiye'nin lojistikteki gücünün uluslararası arenadaki tanıtımına katkıda bulunacaktır." dedi.

Liman İşletmecileri Dalının da Yer Aldığı Kurumsal Kategori Başvuruları 4 Kasım 2024 Tarihinde Sona Eriyor

“Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler”, “Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler” ve “Jüri Özel Ödülleri” alt dallarından oluşan “Kurumsal Yarışma Kategorisi” için kayıt olma süresi 4 Kasım 2024 Pazartesi günü 17.00’de sona erecek. Kurumsal başvurular https://www.lojistikodulleri.com/basvuru-formlari/ adresindeki formlar aracılığıyla yapılabiliyor.

Online Oylama 4 Kasım 2024 Pazartesi Günü Sona Eriyor

Atlas Ödülleri’nin heyecanla devam eden kategorisi online yarışmada oy verme süreci 4 Kasım 2024 Pazartesi 17.00’ye kadar devam edecek.