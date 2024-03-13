AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, gençlerin sosyal hayatlarına renk katacak yeni bir projesini daha açıkladı. Gençlerin yanı sıra tüm vatandaşların ilgisini çekecek olan bu proje kapsamında Pamukkale’de ‘Pamukbucks’ ismiyle kafeler açılacak. Bu kafeler oldukça modern mekanlar olacak ve gençler benzeri mekanların tam tersine çok çok daha uygun fiyatlara bu mekanlardan yararlanabilecek.



AK Parti Adayı Pekdemir’in Pamukbucks Kafe Projesi, vatandaşların günlük yaşantısına keyif katacak mekanlar olacak. Gençler için yeni bir buluşma noktası haline gelecek olan bu kafelerde hem sosyalleşme imkanı bulunacak hem de lezzetli içeceklerin tadını çıkarmak mümkün olacak. Başta genç nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu alanlar olmak üzere içerisindeki farklı bölgelerde açılacak olan bu kafeler, sıcak ve soğuk içeceklere ek olarak atıştırmalık ürünleri de kaliteli hizmet anlayışıyla sunacak.



Pamukbucks Kafe Projesi, gençlerin yanı sıra çalışan kesim için de stresli iş günleri sonrasında dinlenmek adına ideal bir yer olacak. Bölgede yaşayanların talepleri üzerine ortaya çıkan bu proje aynı zamanda AK Parti belediyeciliğinin taleplerini önemseyen bir yönetim anlayışına sahip olduğunun bir göstergesi olarak ifade ediliyor.