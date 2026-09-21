Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, Bratislava Olympic Hopes 2026 yarışlarında Milli Takım formasıyla ülkemizi ve Muğla'mızı başarıyla temsil etti.

Milli Takım sporcuları Ramazan Canbek, Arda Kaan Demir ve Poyraz Yıldırım, 40 ülkeden 735 sporcunun katıldığı organizasyonda üstün mücadeleleri ve başarılı performanslarıyla önemli dereceler elde etti. Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Bratislava Olympic Hopes 2026 yarışlarında sporcuların elde ettiği dereceler şöyle oluştu: 'Ramazan Canbek K1 U17 1000 metre-1'incilik, K1 U17 500 metre-2'ncilik, Arda Kaan Demir K1 U17 1000 metre-6'ncılık, Poyraz Yıldırım K1 U15 500 metre-2'ncilik'

Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; '40 ülkeden 735 sporcunun katıldığı organizasyonda üstün mücadeleleri ve başarılı performanslarıyla ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz' ifadelerine yer verildi.