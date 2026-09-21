Spor dünyasının önemli isimleri Malatya'da buluşacak. Spor dünyasının önemli isimlerini, yerel yönetim temsilcilerini, gençleri ve basın mensuplarını bir araya getirecek 'Sporun Zirvesi' programı Malatya'da gerçekleştirilecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de katılım sağlayacağı programda; spor yatırımları, gençlerin spora kazandırılması, sportif altyapının geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin spor alanındaki çalışmaları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Organizasyonda Türk spor basınının deneyimli isimlerinden Erdoğan Arıkan, eski milli futbolcular Hami Mandıralı, Tanju Çolak ve Ahmet Dursun da yer alacak. Spor dünyasının tanınmış isimleri, bilgi ve deneyimlerini Malatyalılar ve gençlerle paylaşacak.

Malatya'nın spor vizyonu masaya yatırılacak

Program kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte gerçekleştirilen spor yatırımları ve gençlere yönelik çalışmalar da gündeme gelecek.

Malatya'da sporun farklı branşlarda yaygınlaştırılması, gençlerin spora yönlendirilmesi, sportif altyapının güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapılacak.

'Sporun Zirvesi' programının önemli bölümlerinden birini ise gençlerle gerçekleştirilecek buluşmalar oluşturacak. Türk futbolunun önemli isimleri, gençlerle bir araya gelerek profesyonel spor hayatlarında edindikleri deneyimleri, karşılaştıkları zorlukları ve başarı hikâyelerini paylaşacak.

Sporun birleştirici gücünün, gençlerin gelişimindeki rolünün ve yerel yönetimlerin spor alanındaki katkılarının ele alınacağı Sporun Zirvesi Malatya buluşması, kentte spor kültürünün daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir buluşma olarak gerçekleştirilecek.