Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli organizasyonun basın toplantısı da müsabakanın oynanacağı salonda gerçekleşti. Toplantıya Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Conor Morgan katıldı.

Sarunas Jasikevicius: 'Duygularımızı kontrol etmenin önemli olduğu bir müsabaka olacak'

Takımlara yeni katılan oyuncuların uyum aşamasının en belirleyici durum olacağını aktaran Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 'Gerçekten son derece heyecanlıyız. Sezona hızlı bir başlangıç yapmış olacağız. Yaklaşık 3 aydır hazırlıklarımız sürüyor. Her sezon olduğu gibi formumuzu yakalamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarın ki maç tabii son derece önemli bir maç olacak' diye konuştu.

Final müsabakasında kontrollü olmanın önemine dikkat çeken Jasikevicius, 'Duygularımızı kontrol etmenin ve detaylara hakim olmanın önemli olduğu bir müsabaka olacak. Sakin kalabilmek yarınki maçın kilit faktörlerden biri olacaktır' şeklinde konuştu.

Dusan Alimpijevic: 'Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız'

Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise üst üste 2 yıl finalde mücadele ediyor olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını aktararak, 'Bu kupanın ne kadar önemli ve prestij olduğunun farkındayız. Ne kadar iyi iş çıkardığımızın da bir göstergesi bu. Aynı zamanda iyi geçirdiğimiz geçen sezonun bir ödüllendirilmesi gibi. Yeni oyuncular eklendi takıma. Kısa sürede çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmamız lazım. Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakip hoca ve kaptana saygımız sonsuz. Belki yarın iki takım içinde en iyi basketbol sahada sergilenmeyecek. Sezonun başı olması sebebiyle. Bu kupayı da farklı ve özel kılan da bu diye düşünüyorum. En önemli detay takım karakterini sahaya yansıtmak olacaktır' açıklamalarında bulundu.

Melih Mahmutoğlu: 'Bir derbinin final olması her zaman güzeldir'

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu da tekrar kupa finalinde oynayacakları için heyecan duyduklarını dile getirerek, 'İki takımın da yeni oyuncuları var. Sezon başında yeni oyuncuların da alışma süreci olacak. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu sezon Euroleague'de oynayacaklar. Beşiktaş zaten hak ediyordu. Yarın güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım taraftarının önünde oynamak güzel olacak. Rakibimiz Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Final oynadığımız her maç önemli ama Beşiktaş ile derbi havasında oynanan maçlar çok daha keyifli ve değerli. Onlarla oynamaktan dolayı keyif alıyoruz. Çünkü taraftarların olması oyuncular için daha anlamlı oluyor. Bir derbinin final olması her zaman güzeldir' dedi.

Conor Morgan: 'Yarın ki maçta o atmosferde yeni oyuncularımıza merhaba diyeceğiz'

Takıma birçok yeni oyuncu eklendiğine dikkat çeken siyah-beyazlıların kaptanı Conor Morgan, 'Yarınki maçta, o atmosferde yeni oyuncularımıza merhaba diyeceğiz. Yeni sezonun da ilk maçı olacak aynı zamanda. Karşımızda son derece saygı duyduğumuz bir takım olacak' cümlelerine yer verdi.

Takım kaptanı olarak ilk maçına çıkacak olan Conor Morgan, 'Tabii benim için anlamı çok büyük. Bu sebeple çok gururluyum. Takım olarak bir yoldayız ve son 2 yıldır çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ama en önemlisi takım olarak bir başarı elde etmek olacaktır' diye konuştu.