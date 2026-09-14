Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.