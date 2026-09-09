Gürcistan’ın Batum kentinden havalanan iki kişilik hafif spor uçak, Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Olayda uçakta bulunan iki kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Pazar ilçesine bağlı Melyat mevkii açıklarında meydana geldi. Batum’dan havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize acil iniş gerçekleştirdi.

Uçağın denize iniş yaptığının bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçakta bulunan iki kişiyi denizden alarak güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

İki kişi hastaneye kaldırıldı

Uçakta bulunan kişilerin Belçika vatandaşı Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu öğrenildi. Kurtarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kişinin sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uçağın neden acil iniş yaptığı araştırılıyor

Kazanın ardından uçağın neden denize acil iniş yaptığına ilişkin inceleme başlatıldı. İlk aşamada olayın teknik bir arıza, yakıt problemi veya başka bir nedenle meydana gelip gelmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Slovakya üretimi Aerospool WT-9 Dynamic, hafif spor ve ultralight kategorisinde kullanılan iki kişilik bir uçak modeli olarak biliniyor. Modelin çeşitli ülkelerde hafif havacılık faaliyetlerinde kullanıldığı resmi havacılık kayıtlarında da yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.