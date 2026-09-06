İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle açtığı dava ilk aşamada kabul edilse de Bölge Adliye Mahkemesi kararı değiştirdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işverenin feshini haklı bularak kararı onadı.

İş yerinde yaşanan tartışmaların fiziki müdahaleye dönüşmesi, çalışanlar açısından ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Balıkesir'de yaşanan bir olayda, vardiya amiriyle tartışan işçinin amirine yönelik fiziki müdahalede bulunması üzerine iş sözleşmesi tazminatsız şekilde sona erdirildi.

İşten çıkarılan çalışan, feshin haksız olduğunu ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talebiyle dava açtı. Ancak dosyanın istinaf ve temyiz aşamalarında yapılan değerlendirmeler işçinin aleyhine sonuçlandı.

Tartışma fiziki müdahaleye dönüştü

Olay, Balıkesir'deki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre çalışan, vardiya amirinin kendisine karşı adil davranmadığını düşünerek amiriyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çalışan, elinde bulunan bir cisimle vardiya amirinin başına vurdu. Olayın ardından iş yerinde tutanak tutulurken, yaşananlara tanık olan çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

İşveren, fiziki müdahaleyi iş ilişkisini sürdürülemez hale getiren bir davranış olarak değerlendirerek işçinin sözleşmesini tazminatsız şekilde feshetti.

İşçi kendisini savunduğunu öne sürdü

Fesih kararına itiraz eden çalışan, olayın işveren tarafından aktarıldığı biçimde gerçekleşmediğini savundu.

Davacı, tartışma sırasında vardiya amirinin kendisine küfür veya hakaret etmediğini ancak tehditkar bir tavırla üzerine yürüdüğünü iddia etti. Bu nedenle yaptığı müdahalenin kendisini koruma amacı taşıdığını belirten işçi, feshin haksız olduğunu ileri sürdü.

Çalışan bu gerekçelerle kıdem ve ihbar tazminatlarının kendisine ödenmesini istedi.

İşveren ise olayın iş yerinde gerçekleştiğini, yaşananların tutanakla kayıt altına alındığını ve olaya ilişkin tanıkların bulunduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

İlk mahkemeden işçi lehine karar çıktı

Kepsut Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların iddiaları ile dosyadaki delilleri değerlendirdi.

Yerel mahkeme, tartışmanın kim tarafından başlatıldığı ve olayın hangi koşullarda meydana geldiğinin kesin biçimde kanıtlanamadığı sonucuna ulaştı. İşçinin davranışında haksız tahrik koşullarının bulunup bulunmadığının da yeterli şekilde ortaya konulamadığı değerlendirildi.

Mahkeme, işverenin haklı fesih koşullarını ispatlayamadığı gerekçesiyle işçinin davasını kabul etti ve kıdem ile ihbar tazminatlarının ödenmesine karar verdi.

Ancak işveren kararı istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı değiştirdi

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, olayın basit bir iş yeri tartışması olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesi, çalışanın vardiya amirine yönelik fiziki müdahalesini iş hukuku açısından "sataşma"kapsamında değerlendirdi. Bu nedenle işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme şartlarının oluştuğu sonucuna varıldı.

İlk derece mahkemesinin işçi lehine verdiği karar kaldırılırken, çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talepleri de reddedildi.

Son sözü Yargıtay söyledi

Bölge Adliye Mahkemesi kararının ardından işçi dosyayı temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 9. Hukuk Dairesi gerçekleştirdi.

Daire, dosyadaki bilgi ve belgeleri, tarafların iddia ve savunmalarını ve uygulanan hukuk kurallarını birlikte değerlendirdi.

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında hukuka aykırı bir yön bulunmadığına karar verdi. İşçinin temyiz itirazlarının da kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.

Böylece Bölge Adliye Mahkemesi'nin işveren lehine verdiği karar oy birliğiyle onandı.

Fiziki müdahale tazminat hakkını ortadan kaldırabilir

Karar, iş yerindeki tartışmaların fiziki müdahaleye dönüşmesi halinde çalışan açısından ortaya çıkabilecek sonuçları bir kez daha gündeme getirdi.

Ancak her tartışmanın otomatik olarak haklı fesih nedeni oluşturmadığı da dikkat çekiyor. Bir olayın hukuki açıdan nasıl değerlendirileceğinde tartışmanın başlangıcı, tarafların davranışları, fiziki müdahalenin niteliği, tanık beyanları ve diğer deliller belirleyici olabiliyor.

Balıkesir'deki olayda ise çalışanın vardiya amirine yönelik fiziki müdahalesi mahkemeler tarafından iş ilişkisi açısından ağır bir davranış olarak değerlendirildi. Yargıtay'ın onama kararıyla birlikte işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddedilmesine ilişkin hüküm korunmuş oldu.