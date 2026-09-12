Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine yapılan son zamla birlikte sürücülerin karşılaştığı pompa fiyatları bir kez daha yükseldi.

Benzine 3,20 TL zam

Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapılmasının ardından yeni fiyatlar 12 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladı. Zam sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul’da 80,12 TL’ye yükseldi.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 81,25 TL’ye, İzmir’de ise 81,52 TL’ye çıktı. Doğu illerinde ise litre fiyatının 82,88 TL seviyelerine kadar yükseldiği görüldü.

Akaryakıt fiyatlarında şehir, ilçe ve istasyon bazında küçük farklılıklar yaşanabiliyor.

Petrol piyasalarındaki hareketlilik fiyatları etkiliyor

Küresel enerji piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, bu hareketlilik Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin gelişmeler, petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarına ilişkin hareketlilik devam ederken, Türkiye’de de pompa fiyatlarında yeni değişiklikler gündeme geliyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde petrol fiyatları ve döviz kurunun yanı sıra vergi düzenlemeleri de etkili oluyor.

Benzine eylül ayında ikinci zam

Benzinin litre fiyatına 12 Eylül’de yapılan 3,20 TL’lik zam, eylül ayındaki ikinci yüksek tutarlı artış oldu.

4 Eylül’de benzinin litre fiyatına 2,57 TL, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 7,79 TL zam yapılmıştı. Bu artışın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 76,78 TL, Ankara’da 75,33 TL ve İzmir’de 77 TL seviyelerine yükselmişti.

Son zamla birlikte üç büyükşehirde de benzinin litre fiyatı 80 TL sınırını aşmış oldu.