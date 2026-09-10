Edirne’de internet üzerinden verilen çiçek siparişi, bir vatandaşın dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurmasıyla sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre olay, 9 Eylül’de meydana geldi. İddiaya göre internet üzerinden çiçek siparişi vermek isteyen vatandaş, F.M. isimli kişiyle iletişime geçti.
Görüştüğü kişinin yönlendirmesi üzerine farklı zamanlarda ödeme yapan vatandaş, toplam 33 bin 400 lirayı belirtilen hesaba gönderdi. Ancak ödemelerin ardından siparişin teslim edilmemesi üzerine vatandaş, karşı tarafa ulaşmaya çalıştı.
Satıcıya ulaşamayan vatandaş, dolandırıldığını belirterek şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.
Olayın ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.