Gazeteci Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını YouTube kanalında paylaştı. Alçı’nın aktarımına göre Bahçeli, görüşmede Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki yaşam koşullarına ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

Alçı, Bahçeli’nin kendisine Öcalan için İmralı’da bahçesi bulunan, insani yaşam koşullarına sahip ve ev konforunda bir yapı inşa edildiğini söylediğini aktardı.

Bahçeli’nin ifadelerine göre söz konusu yerde Öcalan’ın günlük hayatını normal yaşam koşullarına uygun şekilde sürdürebilmesi amaçlandı. Ancak Alçı’nın aktardığına göre Öcalan, kendisi için hazırlandığı belirtilen bu yere henüz taşınmayı kabul etmedi.

“Neden geçmiyor?” sorusuna yanıt

Nagehan Alçı, Bahçeli’ye Öcalan’ın neden söz konusu yapıya geçmeyi reddettiğini sorduğunu belirtti.

Alçı’nın aktardığına göre Bahçeli, bu soruya “Çünkü statü istiyor” yanıtını verdi.

Böylece İmralı’daki fiziki koşullar ve Öcalan’ın statü talebi iddiası, Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından yeniden gündeme taşındı.

Bakan Gürlek ne demişti?

Öcalan için özel konut yapıldığı iddiası daha önce de gündeme gelmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Nisan’da yaptığı açıklamada İmralı’da Öcalan’a özel bir konut yapılmadığını belirtmiş, adada bir “idari yerleşke” bulunduğunu ve bu kapsamda yeni binaların yapılmasının söz konusu olabileceğini ifade etmişti.

Böylece Bahçeli’nin Alçı’ya aktardığı belirtilen yeni bilgiler ile daha önce yapılan resmi açıklamalar arasında dikkat çeken bir farklılık ortaya çıktı.

Kahnak: Haber7