İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Erzan, önceki yargılama sürecinde adil yargılanmadığını öne sürdü. Yaklaşık 3,5 yıldır yaşanan süreçte söylediklerinin dikkate alınmadığını savunan Erzan, yalnızca müştekilerin beyanlarının doğru kabul edildiğini iddia etti.

Erzan, yaşadığı baskıya ilişkin savunmasında, “Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım” ifadelerini kullandı. Annesinin gözleri önünde darp edildiğini ve bu süreçte senetler imzalamak zorunda kaldığını öne süren Erzan, kendi isteğiyle bankaya giderek yaşadıklarını anlatmaya çalıştığını söyledi.

“Ben bir sistem kurmadım”

Hakkındaki “fon” iddialarına da yanıt veren Erzan, yüksek faiz vaadiyle oluşturulmuş bir sistem kurmadığını savundu. Erzan, “Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadi ile somutlaştırılacak bir davranışım yok” dedi.

Davanın kamuoyunda en çok konuşulan isimlerinden Arda Turan hakkında da açıklamalarda bulunan Erzan, Turan’ın kendisinden alacağı olduğu iddiasını reddetti. Erzan, “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı” ifadelerini kullandı.

“Her şeyimi verdim”

Borçlarını ödeyebilmek için sahip olduğu her şeyi sattığını söyleyen Erzan, savunmasının devamında, “1’e 5 imkansızken 1’e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim, ödemek için her şeyi yaptım” dedi.

Duruşmada verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Erzan’ın yeniden yargılanma süreci devam ediyor.