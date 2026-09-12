12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçerken, o dönemde cezaevlerinde yaşananlara ilişkin tanıklıklar gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan 12 Eylül mağduru Muhittin İlhan, gençlik yıllarından itibaren yaşadığı süreci ve cezaevinde gördüğü işkenceleri anlattı.

1977-1978 yılları arasında Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini yürüten İlhan, 15 Nisan 1978’de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Ankara’da düzenlenen yürüyüşte mehter başı olarak görev yaptığını, Kahramanmaraş’a döndüğünde ise gözaltına alındığını ifade etti.

“Çok ağır bir işkence başladı”

Gözaltı sürecinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeleri için ağır baskı gördüklerini belirten İlhan, dönemin İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı’nın kendileri henüz sorgudayken tutuklandıklarına ilişkin açıklama yaptığını söyledi.

İlhan, bunun ardından dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı yardımcıları, vali ve emniyet müdürünün gözaltında bulundukları yere geldiğini ve kendilerine suçlamaları kabul etmeleri yönünde baskı yapıldığını aktardı.

Yaklaşık 10 gün süren gözaltı ve sorgu sürecinde ağır işkence gördüklerini öne süren İlhan, adliyeye sevk edildiklerinde ayakta duracak güçlerinin dahi kalmadığını dile getirdi.

İlhan, sorgu hakiminin üzerlerindeki işkence izlerini gördüğünü ve serbest bırakılmalarına karar verdiğini, ancak polislerin karara itiraz ederek yeniden tutuklanmalarını sağladığını anlattı.

“65 kilodan 41 kiloya düştüm”

Kahramanmaraş’ta bir süre cezaevinde kaldıktan sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya sevk edildiklerini belirten İlhan, önce Cebeci Cezaevi’ne, ardından Mamak Cezaevi’ne gönderildiğini söyledi.

Mamak Cezaevi’nde sağ ve sol görüşlü mahkumların aynı koğuşlarda tutulduğunu belirten İlhan, koğuşlarda uyulması gereken kuralların ve uygulanacak cezaların yazılı olduğu talimatlar bulunduğunu ifade etti.

Cezaevindeki işkencelerin ağır şekilde devam ettiğini savunan İlhan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Mamak Cezaevi’nde üç öğün yemek verdilerse en az altı öğün dayak attılar. Mamak Cezaevi’ne girdiğimde 65 kiloydum. 105 gün içinde işkence nedeniyle 41 kiloya düşmüştüm.”

Cezaevinde iki arkadaşını kaybetti

İlhan, Mamak’ın ardından Adana’ya sevk edildiklerini ve burada da ağır koşulların devam ettiğini söyledi. Cezaevinde farklı gruplar arasında yaşanan saldırılardan da söz eden İlhan, Kahramanmaraş’ta birlikte tutuklandığı Hasan Hüseyin Akbaş’ın 21 şiş darbesi sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Aynı olayda Gaziantep’ten Abdurrahman Kılıç’ın da yaşamını yitirdiğini belirten İlhan, cezaevinde hem yönetimin baskısı hem de mahkumlar arasındaki çatışmalar nedeniyle sürekli ölüm tehlikesi altında olduklarını ifade etti.

“Altı yıl sonra beraat ederek çıktım”

12 Eylül darbesinin gerçekleştiği dönemde cezaevinde bulunduğunu belirten İlhan, darbenin ardından farklı askeri birliklere sevk edildiğini ve burada da işkencelerin devam ettiğini iddia etti.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay’da da benzer uygulamalara maruz kaldıklarını anlatan İlhan, cezaevine girdikten yaklaşık altı yıl sonra, hakkındaki suçlamalardan beraat ederek tahliye edildiğini söyledi.

İlhan, cezaevinde işlenen suçlar nedeniyle kendisine toplam iki buçuk yıl hapis cezası verildiğini ancak bu sürenin çok üzerinde, yaklaşık altı yıl cezaevinde kaldığını ifade etti.