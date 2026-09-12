CHP’den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek törenle YENİ Parti’ye katılacak. Ünlü’nün partiye katılım töreninin YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nda saat 16.30’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ünlü’nün YENİ Parti’ye geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Marmaris’te yaşadığı diyalogun ardından ortaya atılan AK Parti iddialarının da sonunu getirdi. Erdoğan, Marmaris’te cuma namazının ardından kendisini karşılayan Ünlü’ye, “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” diyerek AK Parti’ye davette bulunmuştu. Bu sözlerin ardından Ünlü’nün AK Parti’ye geçeceği ileri sürülmüştü.

Ancak Acar Ünlü, AK Parti yerine YENİ Parti saflarına katılma kararı aldı. Ünlü’nün yanı sıra Marmaris Belediye Meclisi’ndeki bazı üyelerin de YENİ Parti’ye geçeceği belirtilirken, Ünlü’nün ifadesine göre meclis çoğunluğu da yeni oluşumla birlikte hareket edecek.

Ünlü’nün geçişiyle birlikte Muğla siyasetinde YENİ Parti’nin belediye başkanları arasındaki ağırlığı da artacak. Daha önce Yatağan, Dalaman, Datça, Menteşe ve Ortaca belediye başkanları YENİ Parti’ye katılma kararı almıştı.

Böylece Erdoğan’ın AK Parti davetinin ardından gözlerin çevrildiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi yoluna YENİ Parti çatısı altında devam etme kararı almış oldu.