Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, önceki dönem belediye başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada Darende ve Akçadağ ilçelerinin ortak değerleri ile geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, buluşmaya vesile olan Hamit Atabey'e daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederek, programa katılan vatandaşlara da şükranlarını sundu.