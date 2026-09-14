DENİZLİ (İHA) - Y. Denizli Basket, kulüp tarihinin ilk Avrupa sınavında Almanya temsilcisi Rasta Vechta karşısına çıkıyor. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi elemesindeki kritik mücadele öncesinde Denizli ekibinde Erten Gazi ve Tyron Brewer sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bulgaristan'da oynanacak mücadele 15 Eylül Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan karşılaşmada turu geçen ekip, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon yolunda ilerleyecek. Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenleniyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Yukatel Denizli Basket, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen tecrübeli guard Erten Gazi ile Amerikalı oyuncu Tyron Brewer, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Rasta Vechta karşısında forma giyemeyecek.

Özellikle dış oyuncu rotasyonunda oluşan eksikliğe dikkat çeken Zafer Aktaş, 'Avrupa'daki ilk maçımıza eksiklerimiz olmasına rağmen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Erten ve Tyron bizim için önemli oyuncular. Onların aramızda olamaması elbette planlarımızı etkiliyor ancak sezonun bu bölümünde sakatlıklar sporun bir parçası. Sahaya çıkacak oyuncularımıza güveniyoruz. Eksiklerimizi bahane etmeden, takım olarak mücadele ederek Avrupa'daki ilk maçımızdan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz' dedi.