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Karşılaşmaya oldukça hızlı ve istekli başlayan Denizli İdman Yurdu 1959 SK, ilk yarıda yakaladığı önemli gol fırsatlarını değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk ekip Bursa Yıldırımspor, bulduğu iki golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. Denizli İdman Yurdu 1959 SK'nin kalan dakikalardaki çabası sonucu değiştirmeye yetmedi ve mücadele Bursa temsilcisinin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı toplantısı

Denizli İdman Yurdu 1959 SK, sahasında ağırladığı Bursa Yıldırımspor'a ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 mağlup oldu. Denizli İdman Yurdu 1959 SK, bugün sahasında Bursa Yıldırımspor'u konuk etti.

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