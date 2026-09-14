TFF 1 Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında İstanbulspor yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligin 7. hafta maçında taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkacak Kayserispor, müsabakayı galibiyetle noktalayıp liderlik koltuğuna oturma hesabı yapıyor. Batman Petrolspor ve Bursaspor'un puan kaybı yaşadığı haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u konuk edecek sarı kırmızılı ekip, 3 puanı hanesine yazdırdığı takdirde zirvenin yeni sahibi olacak.

Kayserispor şu an 6 maçta topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde Bursaspor, Batman Petrolspor 16'şar puan, Iğdır FK ise 15 puanla ilk 3'te yar alıyor.