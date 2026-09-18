Bu değişim, internet trafiğinden reklam gelirlerine kadar dijital yayıncılığın iş modelini doğrudan etkileyebilecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Arama motoru cevap motoruna dönüşüyor

Google'ın AI Overviews adı verilen yapay zekâ destekli özelliği, kullanıcının aradığı konu hakkında farklı kaynaklardan bilgi derleyerek arama sonuçlarının üst kısmında özet bir yanıt sunuyor. Böylece kullanıcı, geleneksel arama sonuçlarında olduğu gibi tek tek internet sitelerine girerek bilgi toplamak yerine ilk aşamada aradığı cevabı doğrudan arama sayfasında görebiliyor.

Google ise yapay zekâlı aramanın internet sitelerine trafik göndermeye devam ettiğini savunuyor. Şirket, AI Overviews ve AI Mode'un web sitelerine daha fazla bağlantı sunduğunu ve aramaların artmasıyla siteler için yeni fırsatlar oluşturduğunu belirtiyor. Google'ın Haziran 2026'da yaptığı açıklamaya göre AI Overviews aylık 2,5 milyardan fazla aktif kullanıcıya, AI Mode ise aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda.

Ancak yayıncıların yaşadığı tablo konusunda farklı veriler bulunuyor.

Haber Sitelerinde Trafik düşüyor

Reuters Institute'un 2026 Digital News Report çalışmasında, Chartbeat verilerine dayanılarak 2.500'den fazla internet sitesinin Google organik arama trafiğinin Kasım 2024 ile Kasım 2025 arasında küresel olarak yüzde 33 azaldığı belirtiliyor. ABD'deki sitelerdeki düşüş ise yüzde 38 olarak ölçüldü. Rapora göre yayıncılar önümüzdeki üç yılda arama motorlarından gelen trafiğin yüzde 43 daha azalmasını bekliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise trafik düşüşünün tamamının yapay zekâlı aramalardan kaynaklandığının kanıtlanmış olmaması. Reuters Institute da Google'daki AI Overviews'ın bu düşüşte ne kadar pay sahibi olduğunun kesin olarak ayrıştırılamadığını belirtiyor.

Ancak yeni araştırmalar yapay zekâ özetleri ile tıklama davranışı arasında doğrudan bir ilişki olduğuna işaret ediyor.

Yapay zekâdan cevabı alan kullanıcı habere tıklamıyor!

2026 yılında gerçekleştirilen bir saha deneyinde, Google aramalarında AI Overview gösterilen kullanıcıların dış internet sitelerine yaptığı organik tıklamaların, aynı aramaların yapay zekâ özeti olmadan gösterildiği gruba kıyasla yüzde 39,8 daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmada AI Overview gösterildiğinde tıklamasız aramaların da yüzde 34,5 arttığı tespit edildi. Çalışmanın yazarları, yapay zekâ özetlerinin kullanıcıyı bilgiye ulaştırırken aynı zamanda bilginin kaynağı olan internet sitelerine yönelme ihtiyacını azaltabileceği sonucuna ulaştı.

Başka bir araştırmada ise AI Overview içindeki kaynak bağlantılarına yapılan tıklamaların son derece düşük olduğu belirtildi. Bu bulgu, “Yapay zekâ sitenin bağlantısını gösteriyorsa kullanıcı zaten siteye gider” yaklaşımının her zaman gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.

Asıl risk haber sitelerinin gelir modelinde

Haber siteleri açısından sorun yalnızca ziyaretçi sayısının azalması değil.

Bir kullanıcı haber sitesine girdiğinde sayfa görüntüleniyor, reklamlar gösteriliyor, kullanıcı başka haberlere geçebiliyor ve yayıncı kendi kitlesiyle doğrudan ilişki kurabiliyor.

Ancak kullanıcı aynı bilgiyi arama motorundaki yapay zekâ özetinden alıp sayfayı kapattığında bu zincirin büyük bölümü ortadan kalkıyor.

Başka bir ifadeyle;

Haber üretiliyor, bilgi yapay zekâ tarafından özetleniyor, kullanıcı cevabı alıyor ancak haberi üreten siteye hiç girmiyor.

Bu durum özellikle arama motorlarından yüksek oranda trafik alan haber siteleri açısından önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.

Google başka, yayıncı başka söylüyor

Google ise tabloyu farklı değerlendiriyor. Şirket, 2025'te yaptığı açıklamada Google Search'ten internet sitelerine gönderilen toplam organik tıklama hacminin yıllık bazda büyük ölçüde istikrarlı olduğunu ve yapay zekâlı aramanın daha kaliteli tıklamalar oluşturduğunu savunmuştu.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemin en önemli tartışmalarından biri şu olacak:

Yapay zekâ interneti kullanıcı için daha kolay hale getirirken, bu interneti üreten yayıncıların ekonomik modelini zorlaştırıyor mu?

Çünkü haber siteleri açısından mesele yalnızca “kaç kişi haberi okudu?” sorusu değil.

Asıl soru artık şu:

Kullanıcı haberi okumaya devam edecek mi, yoksa haberin cevabını arama motorundaki yapay zekâdan alıp ekranı kapatacak mı?

Reklamveren de yayıncı da aynı zincirin içinde

Bu dönüşüm yalnızca haber sitelerini değil, dijital reklam veren markaları da doğrudan etkiliyor. Bir marka haber sitesine reklam verdiğinde doğal olarak reklamının daha fazla görüntülenmesini, kullanıcıya ulaşmasını ve tıklama almasını bekliyor. Ancak kullanıcı arama motorunda yaptığı sorgunun cevabını herhangi bir haber sitesine girmeden yapay zekâ destekli sonuç ekranından alıyorsa, reklamın bulunduğu sayfaya da ulaşamıyor. Kullanıcı siteye girmeyince reklamı görmüyor, görmeyince tıklamıyor; reklamveren beklediği etkileşimi alamıyor, yayıncı da beklediği trafik ve reklam değerini üretemiyor. Böylece ortaya yalnızca haber sitelerinin değil, dijital reklam ekosisteminin tamamını ilgilendiren bir sorun çıkıyor. Reklamveren düşük görüntüleme ve tıklamadan şikâyet ederken, yayıncı düşen trafik nedeniyle gelir kaybediyor. Oysa zincirin en başındaki kırılma, kullanıcının içeriği ve dolayısıyla reklamı siteye hiç girmeden tüketmesi olabilir.