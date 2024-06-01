Birleşik Arap Emirlikleri ve körfez ülkelerindeki kraliyet ailelerinin yatırımlarını desteklemek amacıyla kurulan Dubai Kraliyet İş Konseyi (Royal Business Council) H. H. Sheikh Thaleb ve H.H. Sheikh Jamal Al Qassimi kraliyet ailesinin öncülüğünde dizi sektörü, inşaat sektörü, enerji sektörü, spor, gıda, yatçılık ve turizm sektörüne kadar pek çok alanda Türkiye’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Dubai Kraliyet İş Konseyi, bu vesileyle iş insanı Murat Sancak’a temsilcilik belgesini takdim etti. Sancak’a temsilcilik belgesini Dubai Kraliyet İş Konseyi Başkanı Süleyman Taşçı takdim etti.



"Birleşik Arap Emirlikleri ve körfez ülkelerindeki sermayeyi ülkemize çekmek istiyoruz"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan iş insanı Murat Sancak, "Bana temsilcilik teklifinde bulunduklarında çok gurur duydum. Arap ülkeleriyle entegre olarak ülkemize yatırım çekebilirsek, ne mutlu bize. Burada ben belki aracı olacağım, onları temsil edeceğim. Amacımız Türkiye’ye yatırım çekmek. Her türlü yatırıma açığız. Hedefimiz, Arap ülkeleriyle olan diyaloğumuzu doğru iş alanlarında geliştirmek. Birleşik Arap Emirlikleri ve körfez ülkelerindeki sermayeyi ülkemize çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Süleyman Taşçı, "Dubai Kraliyet İş Konseyi, kraliyet ailesini yurtdışında doğru temsil etmek için kuruldu. Bugün Murat Sancak’a Dubai Kraliyet İş Konseyi'nin temsilciliğini takdim ettik. Şimdi doğru temsilcimizle, doğru stratejik adımlarla bunu ileri bir seviyeye taşıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelere çok büyük bir atılım var. Türkiye’nin tanıtımını da ileriye taşımak istiyoruz. İnşallah bu vesileyle ilk adımı atmış oluyoruz" dedi.