Küresel cephede artan jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın ve gümüş fiyatları yeni tarihi zirvelere yükselirken, petrol fiyatları da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik nükleer anlaşma uyarıları sonrası son dört ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

TL’de nominal olarak sınırlı ve kontrollü bir değer kaybı devam ederken, reel bazda Türk lirasının son iki yılda değer kazandığı görülüyor.

İç Gündemde Kritik Veriler

Yurt içinde bugün Aralık 2025 dönemine ilişkin işgücü istatistikleri, Ocak ayı ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka verileri ile TCMB’nin geçtiğimiz hafta politika faizini 100 baz puan indirdiği toplantının özetleri açıklanacak.

TCMB, faiz indirim hızını yavaşlatarak yılın ilk aylarında enflasyonda beklenen yükselişe karşı daha temkinli bir duruş sergiledi.

Reuters anketine göre, yılbaşında yapılan zamlar ve asgari ücret artışının etkisiyle Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 4,32 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise Ocak ayında yüzde 30 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistler, Şubat ayında da aylık enflasyon artışının yüksek seyrini koruyabileceği görüşünde.

TCMB de değerlendirmesinde, gıda fiyatları öncülüğünde aylık enflasyonda artışa işaret ederken, ana eğilimdeki yükselişin sınırlı kaldığını vurguladı. Hem ekonomistler hem de ekonomi yönetimi, yılın ilk iki ayında aylık enflasyonun görece yüksek seyredeceği konusunda hemfikir.

Rezervler Rekor Seviyede

Bugün açıklanacak haftalık verilerin, TCMB rezervlerinin yeni bir rekora yükseldiğini göstermesi bekleniyor. Hesaplamalara göre, küresel altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Merkez Bankası’nın toplam rezervleri geçen hafta 10 milyar doların üzerinde artarak 215,5 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı.

Küresel Piyasalar Temkinli

Asya borsaları, son dönemdeki hızlı yükselişlerin ardından soluklanırken, teknoloji şirketlerinden gelen karışık bilançolar işlemlerde temkinli bir seyre yol açtı. Dolar ise ABD’li ve Avrupalı yetkililerin sözlü yönlendirmelerine rağmen küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm sergiledi.