12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararla, şirket hem nakit temettü hem de devasa bir bedelsiz sermaye artırımı için düğmeye bastı.

BDDK’dan alınan onayın ardından kesinleşen plan, sermaye piyasalarında geniş yankı uyandırdı. İşte yatırımcıyı yakından ilgilendiren kâr payı dağıtımının detayları:

Nakit Temettü ve Bedelsiz Pay Detayları

Şirket, kârın önemli bir kısmını hissedarlarına nakit ve yeni pay olarak dağıtarak sermaye yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplam Nakit Temettü: 800.000.000 TL

Bedelsiz Sermaye Artırımı: 4.930.000.000 TL

Hisse Başı Brüt Nakit: 0,3864732 TL

Hisse Başı Net Nakit: 0,3285020 TL

Önemli Not: Nakit temettü ödemelerinin piyasa koşulları ve şirket nakit akışı gözetilerek 4 taksit halinde yapılması planlanıyor. Kesin ödeme tarihleri Yönetim Kurulu tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

BDDK Onayı ve Stratejik Büyüme

11 Mart 2026 tarihli BDDK izniyle hayata geçirilen bu karar, Katılımevim'in 2025 yılındaki finansal başarısını tesciller nitelikte. Özellikle 4,93 milyar TL’lik bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özsermayesini güçlendirme ve hisse likiditesini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcı İçin Takvim Nasıl İşleyecek?

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na verilen yetki ile birlikte, taksitli ödeme tarihlerinin kısa süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulması bekleniyor. Yatırımcılar, bedelsiz payların hesaplara geçeceği tarih için ise SPK’nın ihraç belgesini onaylamasını bekleyecek.