SGK’dan yapılan açıklamaya göre, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı boyunca 227 bin 933 iş yerine inceleme gerçekleştirildi. Bu incelemeler çerçevesinde 131 bin 138 iş yeri denetlenirken, denetimler sonucunda 660 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği belirlendi. Aynı süreçte 33 bin 986 çalışanın sigortasız olarak istihdam edildiği tespit edildi.

Tespit edilen ihlaller doğrultusunda iş yerlerine 395 milyon 250 bin 647 TL prim aslı ve 4 milyar 190 milyon 51 bin 857 TL idari para cezası uygulandı.

Sahte iş yeri ve sahte sigortalılık incelemeleri

Kayıt dışı istihdam denetimlerinin yanı sıra SGK, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık uygulamalarına yönelik de kapsamlı incelemeler yürüttü. Bu kapsamda 15 bin 582 inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde 2 bin 80 sahte iş yeri ile 146 bin 792 sahte sigortalı tespit edildi.

Öte yandan, iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 9 bin 7 ayrı inceleme gerçekleştirildi.

SGK, 2025 yılı boyunca yürütülen denetimlerin kayıt dışı istihdamın azaltılması, sahte sigortalılık uygulamalarının önlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin korunmasına önemli katkı sağladığını belirtti.