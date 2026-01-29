Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kar yağışı öngörülüyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da ise rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği bildirildi.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, 11°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli), 15°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 18°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 17°C

Erzurum: Çok bulutlu, 0°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, 4°C

