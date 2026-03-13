İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), aylık veri bülteni İstanbul Barometresi’nin şubat sayısını yayımladı. Her ay olduğu gibi İstanbul’un toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerinin analiz edildiği İstanbul Barometresi’nde “Gündem Araştırmaları”nın şubat ayı raporu da yer aldı. Araştırma kapsamında “ekonomi” ana başlığı altında yöneltilen sorular, şubat ayında katılımcıların yarısından fazlasının kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini gösterdi.

KREDİ KARTI BORCU ZORLADI

Şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödediğini belirtenlerin oranı %49,6 olarak kayıtlara geçti. Asgari tutardan daha az ödeme yaptığını ifade edenlerin oranı %4,5, asgari tutar ile tamamı arasında ödeme yapanların oranı %7,5, hiç ödeyemediğini belirtenlerin oranı %9,7, asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı %28,8 oldu. Yani katılımcıların %50,5’i şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini açıkladı.

RAMAZAN AYINDA GIDA FİYATLARI ARTTI

Araştırmada katılımcılara Ramazan’a özel sorular da yöneltildi. Katılımcıların %46,3’ü Ramazan ayında gıda harcamalarının arttığını kaydetti. Ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığını ifade edenlerin oranı da %67,5 oldu. Katılımcıların %13,5’i gıda fiyatlarının makul düzeyde arttığını, %11,3’ü artmadığını, %7,7’si ise konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

DIŞARIDA YEME-İÇME VE GİYİM ALIŞVERİŞİNDE DÜŞÜŞ

Araştırmanın “tüketim alışkanları” başlığı altında yöneltilen sorular ise tüketimdeki düşüş eğiliminin dışarıda yeme-içme ve giyim kalemlerinde yoğunlaştığını gösterdi. İstanbulluların %57,6’sı son bir ayda dışarıda yeme-içme alışkanlıklarında azalma olduğunu belirtirken, katılımcıların %51,9’u da giyim alışverişi alışkanlıklarında düşüş olduğunu dile getirdi.