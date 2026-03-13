Türkiye sigorta ve reasürans sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kritik bir seçime hazırlanıyor. 8 Nisan’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde, sektörün deneyimli isimlerinden Ahmet Yaşar, Birlik Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Halen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve TSB Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Yaşar, 35 yılı aşan mesleki tecrübesini, sektörü daha ileriye taşımak ve ekosistemi güçlendirmek için kullanmayı hedeflediğini belirtti.

"Sektörümüz Ekonominin Stratejik Aktörüdür"

Adaylık açıklamasında Türkiye sigorta sektörünün ulaştığı finansal güce dikkat çeken Ahmet Yaşar, sektörün sadece bir fon büyüklüğü değil, ekonominin dayanıklılığını sağlayan stratejik bir yapı taşı olduğunu ifade etti. Yaşar, mevcut dönüşümü bir üst seviyeye taşımak için hazırladığı yol haritasını şu ana başlıklarla kamuoyuyla paylaştı:

Güçlü Koordinasyon: SEDDK başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve STK’lar ile güvene dayalı, teknik zeminde süreklilik arz eden bir iş birliği.

Sahaya Yakın Birlik: Tüm paydaşları dinleyen, sahadaki sorunlara hızlı ve akılcı çözümler üreten bir yönetim anlayışı.

Veri ve Teknik Disiplin: Karar alma süreçlerinde veriyi merkeze alan, sürdürülebilir kârlılık ve istikrarlı büyümeyi hedefleyen bir kültür.

Dijital Dönüşüm ve Nitelikli İnsan Kaynağı: Şeffaf, güçlü ve geleceğin risklerine hazır bir sigorta ekosistemi inşası.

"Görevin Sorumluluğuna Hazırım"

Ahmet Yaşar, sektörün tüm bileşenlerini kapsayan dirençli bir mimari inşa etme sözü vererek şunları kaydetti:

"Kurumsal sürekliliğe, ortak akla ve sektörel dengeye inanıyorum. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizi hayata geçirmek ve sektörümüzü hak ettiği konuma taşımak için göreve hazırım. Seçilecek ekip arkadaşlarımla birlikte tüm enerjimizi bu sorumluluğa yönlendireceğiz."

Sigorta dünyasında geniş bir kesim tarafından desteklenen Yaşar’ın adaylığı, 8 Nisan’daki Genel Kurul’un en önemli gündem maddelerinden biri olacak.