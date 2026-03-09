Aksa Akrilik, Gen İlaç, Meditera, İşbir Holding ve Emlak Konut GYO yönetim kurullarından çıkan kararlar doğrultusunda, yatırımcılara hisse başına ödenecek net ve brüt tutarlar ile belli olan hak kullanım tarihleri netleşti.

İşte şirketlerin KAP üzerinden duyurduğu temettü ödemelerinin detayları:

Aksa Akrilik (#AKSA): Şirket, pay başına brüt 0,58 TL, net 0,493 TL nakit kâr payı ödemesi yapacak. Yatırımcılar için hak kullanım tarihi 3 Nisan olarak belirlendi.

Gen İlaç (#GENIL): Temettü ödemesini üç eşit taksit halinde yapma kararı aldı. Şirket her bir taksit için brüt 0,0161327 TL, net 0,0137127 TL dağıtacak. Hak kullanım tarihleri ise henüz açıklanmadı.

Meditera (#MEDTR): Kâr payını üç taksite bölen bir diğer şirket oldu. Yatırımcılara taksit başına brüt 0,1134453 TL, net 0,0964285 TL ödeme yapılacak. Ödeme takvimi ilerleyen günlerde belli olacak.

İşbir Holding (#ISBIR): Pay başına brüt 1,00 TL, net 0,85 TL nakit temettü dağıtılacağını bildirdi. Hak kullanım tarihi henüz netleşmeyen detaylar arasında yer alıyor.