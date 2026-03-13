Finansal Enstrümanların Ötesinde Bir Getiri Performansı

Sektör temsilcileri ve güncel değerleme raporlarına göre, Türkiye genelinde konut imarlı arsa metrekare birim fiyatları son 24 ayda %57 oranında nominal artış kaydetti. Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu’nun analizlerine göre, arsa yatırımı şu noktalarda konvansiyonel araçları geride bıraktı:

Reel Getiri: Arsa fiyatlarındaki artış ivmesi; döviz kurları, mevduat faizleri ve altın gibi klasik finansal enstrümanların getiri oranlarını aşmış durumda.

Maliyet-Fiyat Makası: 2025 yılının son çeyreği itibarıyla arsa değerlerindeki yükseliş, İnşaat Maliyet Endeksi (İME) artış hızının üzerinde seyrederek yatırımcısına reel bir arbitraj imkanı sundu.

Süreklilik: 2021 yılından bu yana kesintisiz devam eden yukarı yönlü eğilim, varlık sınıfının spekülatif bir balondan ziyade arz-talep dengesizliği temelli bir değer kazancı yaşadığını teyit ediyor.

Bölgesel Odak: Marmara ve Trakya Koridoru

Haberde, yatırımcı talebinin özellikle lojistik ve turistik potansiyeli yüksek akslara kaydığı vurgulanıyor. Bölgesel dinamikler şu şekilde özetleniyor:

"Toprak, üretimi mümkün olmayan kısıtlı bir kaynak olması sebebiyle 'enflasyona karşı korunaklı liman' vasfını koruyor. Özellikle altyapı projelerinin yoğunlaştığı Marmara ve Trakya hattında, planlı arazi talebi fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor."

Yatırımcı Profili ve Erişilebilirlik

Piyasadaki bir diğer önemli gelişme ise yatırımcı tabanının genişlemesi. Finansal okuryazarlığı yüksek üst segment yatırımcıların yanı sıra, esnek ödeme modelleri sayesinde ücretli çalışan grubun da portföy çeşitlendirme amacıyla arsa piyasasına giriş yaptığı gözlemleniyor. Ancak sektör temsilcileri, hukuki süreçlerin şeffaflığı ve proje takvimlerinin öngörülebilirliğinin, bu ilginin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtiyor.