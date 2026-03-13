Özellikle İran kaynaklı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan "suikast" ve "ölüm" iddiaları, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüdeki teknik hata ile yeni bir boyut kazandı.

"Yapay Zeka" Şüphesi: 6 Parmak Detayı

Sosyal medyada hızla yayılan ve Netanyahu’nun bir konuşmasını içeren videoda, Başbakan'ın elinde 6 parmak görülmesi "dezenformasyon" tartışmalarını alevlendirdi. Uzmanlar, videodaki bu anatomik anomalinin görüntünün yapay zeka (AI) yoluyla üretildiğinin kanıtı olduğunu belirtiyor. İddiaya göre, Netanyahu’nun hayatta olmadığı algısını yıkmak için servis edilen bu video, dijital manipülasyonun kurbanı oldu.

İran Basınından "Ağır Yaralı" İddiası

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, İsrail’e yönelik son misilleme saldırılarında Netanyahu’nun bulunduğu stratejik noktaların hedef alındığını öne sürdü. Haberde;

Netanyahu’nun son 4 gündür video mesaj yayınlamaması,

Açıklamaların yalnızca yazılı metin olarak servis edilmesi,

Başbakanlık konutu çevresinde olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınması, ölüm veya ağır yaralanma iddialarına gerekçe olarak gösterildi.

İsrail Başbakanlığı'ndan Fotoğraflı Yanıt

İddiaların yayılması üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Pazartesi gecesi Ulusal Sağlık Komuta Merkezi’ni ziyaret ettiğini duyurarak fotoğraflar paylaştı. Ziyaret sırasında yetkililerle bir araya gelen Netanyahu’nun, operasyonların gidişatına dair "Henüz işimiz bitmedi" mesajını verdiği aktarıldı.

Ancak muhalif kaynaklar ve bazı bölge uzmanları, güncel bir video paylaşılmamasının ve yalnızca fotoğraf servis edilmesinin şüpheleri tamamen gidermediğini savunuyor.

Hükümetteki Diğer İsimler de Hedefte mi?

İddialar yalnızca Netanyahu ile sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Netanyahu’nun kardeşi Iddo Netanyahu’nun da saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü. İsrail makamları bu iddiaları "psikolojik harp teknikleri" olarak nitelendirerek yalanladı.