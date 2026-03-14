%1,4’lük büyüme bekleyen analistlerin tahminleri boşa çıkarken, ekonominin yılın ilk yarısındaki güçlü performansından (2. çeyrekte %3,8, 3. çeyrekte %4,4) eser kalmadığı görüldü.

Temel Verilerle Tablo:

Dönem Büyüme Oranı 2025 - 2. Çeyrek %3,8 2025 - 3. Çeyrek %4,4 2025 - 4. Çeyrek (Gerçekleşen) %0,7 2025 Yılı Toplamı %2,1

Hükümet Kapanmasının Ağır Bilançosu

Ekonomideki bu keskin düşüşün arkasındaki en büyük etken, sonbahar aylarında yaşanan 43 günlük hükümet kapanması oldu.

Kamu Harcamalarında Sert Düşüş: Federal hükümetin harcama ve yatırımları bu süreçte %16,7 oranında geriledi.

Büyümeye Darbe: Bu düşüş, GSYH büyümesinden doğrudan 1,16 puanlık bir kaybı beraberinde getirdi.

Diğer Kalemler: Tüketici harcamaları %3,5’ten %2,0’ye gerilerken, ihracat tarafında %3,3’lük bir daralma yaşandı. Yapay zeka yatırımları iş dünyasını hareketli tutmaya çalışsa da, genel yatırım iştahı önceki çeyreklere göre zayıfladı.

İstihdamda 20 Yılın En Kötü Tablosu

Ekonomik yavaşlama sadece rakamlarda kalmadı, iş gücü piyasasına da sirayet etti. 2025 yılı boyunca aylık ortalama istihdam artışı 10 binin altında seyrederek, 2002'den bu yana resesyon yaşanmayan dönemler içindeki en zayıf performansını sergiledi. Geçtiğimiz ay yaşanan 92 bin kişilik istihdam kaybı, tablonun ciddiyetini artırıyor.