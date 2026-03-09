Kurul, pay piyasalarında açığa satış işlemlerine getirilen yasağın ve kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik uygulamanın 13 Mart seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın son dönemde Orta Doğu’da artan gerilim ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar dikkate alınarak alındığı belirtildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyonun yükselmesi ve gelişmelerin Körfez ülkelerine yayılma ihtimalinin piyasalarda belirsizlik oluşturduğu ifade edildi.

Kurul, bu kapsamda yatırımcıların korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla daha önce devreye alınan tedbirlerin yürürlükte kalacağını duyurdu.

Buna göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklı olmaya devam edecek. Ayrıca kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanacak öz kaynak oranı esnetilerek uygulanmayı sürdürecek.

SPK’nın aldığı tedbirlerin, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve yatırımcı güveninin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Kurulun gelişmeleri yakından izlediği ve ihtiyaç halinde ek önlemler alabileceği belirtiliyor.