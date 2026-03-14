İşte "Taksi Mali Cihazı" ve gerçek usulde vergilendirme dönemine dair öne çıkan başlıklar:

1. "Taksi Mali Cihazı" Zorunluluğu Başladı

Artık taksimetreler tek başına çalışmayacak. Yeni plaka alanlar veya taksimetresini yenileyenler, cihazla senkronize çalışan ve otomatik fiş/fatura üreten Taksi Mali Cihazı taktırmak zorunda. Mevcut taksiler için ise son tarih 1 Eylül 2026 olarak belirlendi.

2. Harici POS Cihazları Tarih Oldu

Bankaların taksicilere verdiği bağımsız POS cihazları artık kullanılamayacak. Tüm kartlı ödeme işlemleri Taksi Mali Cihazı üzerinden yapılacak. Ayrıca cihazdaki GPS sistemi sayesinde, yolculuğun nereden nereye yapıldığına dair konum verileri de kayıt altına alınacak.

3. Fiş Almayan Yolcuya Ceza

Yeni sistemde sadece sürücü değil, yolcu da sorumlu. Yolculuk sonunda fiş veya fatura almadığı tespit edilen müşterilere de cezai işlem uygulanacak.

4. Vergi Yükü ve Plaka Fiyatları

Sektörde yıllardır süregelen "basit usul" vergilendirme sona erdi. "Gerçek usulde" vergilendirme ile birlikte:

Taksi kazançlarının yaklaşık %45'i vergiye gidecek.

Günde 10 bin TL ciro yapan bir taksinin, giderler düşüldükten sonra ciddi bir KDV ve gelir vergisi yüküyle karşılaşacağı hesaplanıyor.

Bu durumun, yatırım aracı olarak görülen taksi plakalarına talebi azaltması ve fiyatları düşürmesi bekleniyor. (İstanbul'da plaka fiyatları şimdiden bir daire bedelinin altına gerilemiş durumda).

5. Belirsizlikler: Şoförler ve "Gizli" Kiralamalar

Haberde, sistemin henüz netleşmemiş yönlerine de dikkat çekiliyor:

Şoförlerin Durumu: Yevmiye usulü çalışan şoförlerin vergi mükellefi yapılması gündemde. Eğer bu gerçekleşirse, sektörde şoför bulmanın iyice zorlaşacağı tahmin ediliyor.

Korsan Kiralamalar: Galericiler üzerinden yasa dışı kiralanan plakalarda vergi sorumlusunun kim olacağı ve bu gizli kira gelirlerinin nasıl vergilendirileceği henüz belirsizliğini koruyor.

Taksi esnafı, akaryakıt ve bakım maliyetlerinin yüksekliğini gerekçe göstererek vergi oranının %1,5 seviyesine çekilmesini talep ediyor. Ancak mevcut düzenleme şu an için yürürlükte.