Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sürdürülebilirlik ve inovasyon ekseninde iş birliği zemini oluşturmayı hedefleyen programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Oxtech Ventures tarafından yatırım almaya hak kazanacak.

6 ay sürecek program kapsamında girişimler; hem Türkiye hem de Londra’da sürdürülebilirlik odaklı çözümlerini uluslararası pazarlara taşıyarak rekabet avantajına dönüştürmek üzere mentorluk, yatırımcı erişimi, uluslararası eğitim modülleri ve birebir danışmanlık desteği alacak. Aynı zamanda Birleşik Krallık start-up ve yatırım ekosistemiyle doğrudan temas kurarak potansiyel iş birliği olanaklarını değerlendirecek.

“Girişimlerimizin uluslararası pazarlarda güçlü oyunculara dönüşmesini destekliyoruz”



NEOHUB Genel Müdürü Yalın Özcan konuyla ilgili değerlendirmesinde: “Sürdürülebilirlik alanında geliştirilen teknolojilerin küresel çapta ölçeklenmesi, yalnızca çevresel fayda sağlamakla kalmıyor, yüksek katma değerli gelir yaratılması ve ihracat kapasitesinin artması açısından da önem taşıyor. Oxentia’nın iş modeli oluşturma ve şirketleşme süreçlerindeki uzmanlığı ile Oxtech Ventures’ın yatırım ağı gücünü bir araya getirdiğimiz TRUK Hızlandırma Programı’nda, girişimlerin büyüme yolculuklarını yalnızca mentorluk değil, Bankamızın yatırım, finansman ve portföy yönetimi yapılarıyla da destekliyoruz. Amacımız, Türkiye’den çıkan girişimlerin uluslararası pazarda gelir üreten, rekabet edebilen güçlü oyunculara dönüşmesine katkı sağlamak ve ülkelerimiz arasında sürdürülebilirlik ve inovasyon temelli bir iş birliği zemini oluşturmak.” dedi.

“Türkiye’den çıkan girişimler için küresel büyüme yolunu açıyoruz.”

Oxtech Venture Yönetici Ortağı Siret Ünsal; “Türkiye, özellikle sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte önemli teknolojiler üretecek girişimcilik potansiyeline sahip. Biz de Oxtech Ventures olarak uluslararası ölçekte büyüme hedefi bulunan, sürdürülebilirlik odaklı girişimleri desteklemeye önem veriyoruz. TRUK kapsamında; sermaye, yapılandırılmış pazar erişimi ve ekosistem bağlantısını bir araya getirerek uluslararası büyümeyi hızlandırıyor ve güçlü yerel girişimlerin, Birleşik Krallık ile de entegre şekilde küresel başarı hikayelerine dönüşmesine aracılık ediyoruz.” dedi.

“Türkiye ve Birleşik Krallık İnovasyon ekosistemleri arasında köprü kuruyoruz.”

Oxentia Genel Müdürü Steve Cleverley konuyla ilgili değerlendirmesinde: “Sürdürülebilirlik teması üzerinde çalışan girişimler, sadece sermayeye değil, aynı zamanda uluslararası uzmanlık, ortaklık ve pazar erişim olanaklarına da ihtiyaç duyuyor. NEOHUB ve Oxtech Ventures ile hayata geçirdiğimiz TRUK Hızlandırma Programı’nda, sürdürülebilirlik odaklı teknoloji girişimlerinin iş modellerini güçlendirmeleri, Birleşik Krallık ekosistemiyle bağlantı kurmaları ve teknolojilerini küresel ölçekte konumlandırmaları için çalışmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Fotoğraf altı: (Soldan sağa) Oxtech Venture Yönetici Ortağı Siret Ünsal - NEOHUB Genel Müdürü Yalın Özcan - Oxentia Genel Müdürü Steve Cleverley.