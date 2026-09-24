Robotik sistemler, sürükleyici eğitim ve eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme ile görüntü yorumlama yazılımları alanlarında faaliyet gösteren DOF Robotics, 22-24 Eylül 2026 tarihleri arasında Londra ExCeL’de gerçekleştirilen IAAPA Expo Europe 2026’ya hızlı bir başlangıç yaptı. Dünyanın 6 kıtasında 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, fuarın ilk gününde SphereFly’ın dünya lansmanını gerçekleştirerek, yeni nesil sürükleyici deneyim teknolojisini sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

DOF Robotics standı, fuarın ilk gününden itibaren SphereFly’ı deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kompakt alanlarda yüksek etkili uçuş deneyimi sunmak üzere geliştirilen SphereFly; kavisli ekran, asılı koltuk düzeni ve senkronize 6-DOF hareket sistemiyle birlikte rüzgâr, su sisi ve koku gibi çok duyusal efektleri bir araya getiriyor.

90 metrekarelik bir alanda kurulabilen sistem, döngü başına 4 ila 20 kişilik kapasitesi ve saatte 200’ün üzerinde kişiye ulaşabilen geçiş kapasitesiyle, alışveriş merkezlerinden aile eğlence merkezlerine, turistik destinasyonlardan temalı parklara kadar farklı kullanım alanlarına uyarlanabiliyor.

Smurfs ve Transformers deneyimleri dikkat çekti

DOF Robotics, fuarda teknoloji portföyünün yanı sıra genişleyen fikri mülkiyet iş birliklerini de öne çıkardı. Smurfs deneyimi, ziyaretçileri Gargamel’in pençesinden kurtulmaya ve köylerine dönmeye çalışan Şirinler’in dünyasına taşıyan sürükleyici yapısıyla fuarın dikkat çeken içerikleri arasında yer aldı.

Şirketin yeni IP iş birliklerinden Transformers da IAAPA Expo Europe kapsamında ilk kez tanıtıldı. Transformers deneyiminin kapsamlı lansmanının ise yılın ilerleyen dönemlerinde IAAPA Expo Orlando’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DOF Studio ile hikâyeden deneyime

DOF Robotics’in teknoloji ve içerik yaklaşımının önemli parçalarından biri de şirket bünyesinde faaliyet gösteren DOF Studio. Sinematik hikâye anlatımını hareket ve simülasyon teknolojileriyle bir araya getiren DOF Studio; karakter, hikâye ve görsel dünyaları fiziksel hareket ve çok duyulu efektlerle bütünleştirerek, sürükleyici deneyimler tasarlıyor. Şirket, bu yapıyla birlikte eğlence teknolojilerinde yalnızca donanım geliştirmeye değil, ziyaretçinin deneyiminin tamamını tasarlamaya odaklanıyor.

Kapadokya’ya 20 milyon dolarlık yatırım

IAAPA Expo Europe 2026, DOF Robotics’in deneyim ekonomisi markası Neo Planet tarafından geliştirilen NeoCappadocia projesinin de resmi lansmanına sahne oldu. Şirket, bu adımla teknoloji tedarikçiliğinin ötesine geçerek, destinasyon geliştirme ve işletmeciliği alanında da faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Avanos’ta 5 bin metrekarelik kapalı alanda hayata geçirilmesi planlanan NeoCappadocia; Fly Over Cappadocia temalı flying theatre, sıcak hava balonu simülatörü, temalı restoran, butik konaklama birimleri ve canlı şov deneyimlerini tek çatı altında buluşturacak. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip projenin 2027 yılında tamamlanması ve yılda 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Projede DOF Robotics, yüksek etkili yolculuk sistemlerini kapsamlı destinasyon ve resort planlamasıyla bütünleştiren uluslararası temalı çekici tasarım şirketi Katapult ile iş birliği yapıyor. NeoCappadocia’nın ardından İstanbul ve Antalya’da benzer deneyim alanlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

“Teknolojiyi deneyime dönüştürüyoruz”

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, fuardaki ilk güne ilişkin değerlendirmesinde, şirketin yalnızca teknoloji geliştiren değil, bu teknolojileri hikâye ve içerikle birleştirerek, yeni deneyimler tasarlayan bir yapıya dönüştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“IAAPA Expo Europe, eğlence ve deneyim teknolojilerinin geleceğinin şekillendiği önemli bir buluşma noktası. Biz de DOF Robotics olarak bu platformda yalnızca yeni bir ürünümüzü tanıtmıyor; teknoloji, içerik ve tasarımın bir araya geldiği yeni nesil deneyim yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. SphereFly’ın dünya lansmanını Londra’da gerçekleştirmek bizim için önemli bir kilometre taşı. Bunun yanı sıra Smurfs ve Transformers gibi güçlü IP’lerle geliştirdiğimiz projeler, teknolojimizi dünyanın tanıdığı hikâyelerle buluşturma kapasitemizi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’den geliştirdiğimiz teknolojilerle küresel deneyim ekonomisinin önemli oyuncuları arasında yer almayı hedefliyoruz.”

Uluslararası başarılarına yenilerini ekliyor

DOF Robotics, IAAPA Expo 2026’daki yeni teknoloji ve projelerinin yanı sıra uluslararası arenadaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Şirket, European Star Award 2026 kapsamında Samsun Flying Theater projesiyle de ödüle layık görüldü. Türkiye’deki ilk Flying Theater kurulumu olma özelliği taşıyan proje, Avrupa sahnesinde ödüllendirilerek, şirketin uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekledi. Mertcan, “DOF Robotics olarak 2026 Avrupa Yıldız Ödülü’nü kazanmaktan gurur duyuyoruz. Samsun Flying Theater projemizin bu prestijli ödüle layık görülmesi, Türkiye’deki ilk Flying Theater kurulumu olması nedeniyle bizim için ayrıca anlam taşıyor. Kendi ülkemizde geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz bir projenin Avrupa sahnesinde takdir edilmesi, teknoloji ve inovasyon alanında attığımız adımların uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası” dedi.