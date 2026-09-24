Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Conor Morgan, Valencia Basket karşısında takım karakterini ortaya koyarak, sert bir oyunla galip gelmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında yarın İspanyol takımı Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de mücadele edecek. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Conor Morgan da müsabakanın oynanacağı salonda düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yarın itibarıyla yeni sezona ve Euroleague'e başlayacaklarını ve çok heyecanlı olduklarını dile getiren Morgan, 'Gerçekten çok çalışarak bugünlere geldik. Arkamızda görünmeyen birçok kulüp içerisindeki önemli figürün yer aldığı bir macerayı geride bırakarak geldik. Dolayısıyla bunlardan ötürü herkesi tebrik ediyorum. Çok mutlu hissediyoruz ve yarın bunu en iyi şekilde kutluyor olacağız. Aynı zamanda da galip gelmeye çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'En sert şekilde oynamaya çalışacağız'

Kanadalı basketbolcu, Valencia Basket karşısında sert bir oyun ortaya koymak istediklerini belirterek, 'Her şeyden önce kendimize çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız, en sert şekilde oynamaya çalışacağız. Bu öz güveni ben açıkçası kendimde ve takım arkadaşlarıma baktığımda soyunma odasında görüyorum. Başarılı olabileceğimizi görüyorum. Onların da bunu kendilerinde gördüklerini biliyorum. Günün sonunda bir kazanan, bir kaybeden olacak ama biz takım karakterimizi ortaya koyacağız' şeklinde konuştu.

'Bu sorumluluğu almak benim için çok onur verici'

Bu yıl takım kaptanı olarak sorumluluğunun daha da arttığını ve bunun kendisi için onur verici olduğunu aktaran Conor Morgan, 'Elbette değişiklikler oldu. Ben de bu yıl kaptan olarak görev yapıyor olacağım. Beşiktaş gibi büyük bir camiada bu sorumluluğu almak benim için çok onur verici. Uzun yıllardır Türkiye'deyim, burada önemli zaman geçirdim. Dolayısıyla bu konudan ötürü de büyük heyecan ve onur duyuyorum. Evet, değişiklikler oldu ama çekirdek anlamda önemli unsurlarımızı da koruduk. Yeni gelen arkadaşlara da en iyi şekilde adapte olmaları için yardımcı olmaya çalışıyor olacağız. Biraz elbette zaman gerekiyor ama daha önce de söylediğim gibi takıma, organizasyona, koçlarımıza, başantrenörümüze herkese çok büyük güven duyuyorum. Eminim, ümit ediyorum kısa zamanda istediğimiz seviyeye ulaşacağız' diye konuştu.