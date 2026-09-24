Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Halk Toplantısı kapsamında Kozlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve beklentileri dinlenirken, planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla düzenlenen Halk Toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kozlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tatık ve belediye daire müdürleri, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Toplantıda Kozlar Mahallesi'nin ihtiyaçları ele alınırken, mahallede yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Başkan Tatık, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'Kozlar Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek Halk Toplantımızı gerçekleştirdik. Mahallemizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini vatandaşlarımızdan doğrudan dinleyerek Kozlar'ımız için hayata geçirilebilecek çalışmaları hep birlikte değerlendirdik. Toplantımıza katılım sağlayan, görüş ve önerileriyle bizlere katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte dinliyor, birlikte çalışıyor, Tavas'ımızı birlikte büyütüyoruz' ifadelerini kullandı.