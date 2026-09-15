Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK'nın Alanyaspor mesaisi devam ediyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın sonraki bölümünde dar alanda pas ve taktik ağırlıklı oyun gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise futbolcular dört takıma ayrılarak turnuva formatında maçlar oynadı. Çekişmeli geçen turnuva maçlarının ardından kırmızı-siyahlılar, günün programını yapılan sprint çalışmasıyla tamamladı. Çorum FK, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.