Dünya Taekwondo Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Şahin, 2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası öncesinde Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Olağanüstü Kurul Toplantısı'na katılarak Türk taekwondosunu üst düzeyde temsil etti. Şahin'e toplantıda WT Denetçisi Ali Sağırkaya eşlik etti.

Dünya Taekwondo Olağanüstü Kurul Toplantısı, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlendi. Toplantıda Dünya Taekwondo Başkanı Dr. Chungwon Choue, Taşkent, Tayyuan, Roma ve Muju'da gerçekleştirilen şampiyona ve Grand Prix organizasyonlarının başarıyla tamamlandığını Kurul'a raporladı. Toplantıda alınan kararlar arasında 2028 Dünya Poomsae Şampiyonası'nın ev sahipliğinin Antalya'ya verilmesi de yer aldı; Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun sunduğu aday dosyası Kurul üyelerinin oybirliğiyle onaylandı.

Gündemde ayrıca Dünya Taekwondo'nun kurumsal yönetişim süreçleri, uluslararası spor camiasının güncel gelişmeleri ve sporun geleceğine yönelik teknolojik yatırımlar (Smart PSS Sistemi ve global yönetim platformu güncellemeleri) ele alındı. Kurul, uzun yıllar görev yapan eski üyeler Anatoly Terekhov ve Jesus Castellanos Pueblas'ın Kurul Kıdemli Danışmanlığına atanmasını onayladı.

Toplantı, Meksika'da taekwondonun öncülerinden kabul edilen merhum Grandmaster Dai-won Moon anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Konuya ilişkin değerlendirmesini paylaşan Prof. Dr. Metin Şahin, Dünya Taekwondo'nun en üst karar organında Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, alınan kararların dünya taekwondosunun gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası, 16-20 Eylül tarihleri arasında Chuncheon'da gerçekleştirilecek.