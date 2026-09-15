Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. İnanıyorum ki kaymakamlarımız; insanı önceleyen, toplumsal refahı gözeten ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla devletimizin şefkat elini memleketimizin her köşesine ulaştıracaklar. Bu vesileyle kıymetli kaymakam adaylarımıza başarılar diliyor; görev yerlerinde güzel izler bıraktıkları bir hizmet hayatı diliyorum' ifadelerini kullandı.