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Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde yenilenebilir enerji, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında ülkelerimiz arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Enerji diyaloğumuzu güçlendirerek ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq'i kabul etti.

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