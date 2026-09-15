Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya vardı. Kendisini kırmzı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Özköylü, sezon sonunda Süper Lig sevinci yaşayan bir takım olmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Osman Özköylü için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de katıldı. Törende konuşan Başkan Mustafa Ergün, sezona fikstür avantajıyla başlamalarına rağmen yaşanan talihsizliklere değindi. Önceki Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile herhangi bir sorun yaşamadan yollarını ayırdıklarını belirten Ergün, 'Güzel bir fikstür çekmemize rağmen talihsizlikler peşimizi bırakmadı. Bülent hocamızla herhangi bir sorun yaşamadan yollarımızı ayırdık ve kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni bir arayışa girdiğimiz bu süreçte, ligi çok iyi bilen Osman hocamızla görüşerek anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'Sezon sonunda Süper Lig sevinci yaşamak istiyoruz'

Antalyaspor'da görev almaktan gurur duyduğunu ifade eden Osman Özköylü ise takımı hak ettiği noktaya taşımak için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Özköylü, 'Bu şehrin ve bu kulübün Türk futbolundaki yeri son derece önemlidir. Takımın şu an bulunduğu nokta bir talihsizliktir ancak kulübü olması gereken yere taşımak için ekibimle birlikte elimizden geleni yapacağız. Bülent hocamıza bıraktığı yerden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız üst sıraları kovalayan ve sezon sonunda Allah'ın izniyle Süper Lig sevinci yaşayan bir takım olmak. Ben buraya inanarak ve oyuncu grubuna güvenerek geldim. Tüm camianın bu hedefe odaklanması çok önemli. Bilgi birikimimizi ve enerjimizi bu takımın potansiyelini yukarı çekmek için harcayacağız' ifadelerini kullandı.

Sözleşme sezon sonuna kadar

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Mustafa Ergün, Osman Özköylü ile yapılan anlaşmanın ilk etapta sezon sonuna kadar olduğunu belirtti. Ergün, takımın Süper Lig'e yükselmesi halinde fikirlerinin uyuştuğu Özköylü ile yola devam etmek istediklerini kaydetti. Takımın kadro yapısını değerlendiren Özköylü ise bazı eksikliklerin bulunduğunu belirterek, 'Devre arasına kadar bu çözümü takım içinden bulmak durumundayız. Takımı yakından takip ettim ve bilgi sahibiyim. Elimizde potansiyelli bir oyuncu grubu var. Bu potansiyeli saha içi disiplin ile birleştireceğiz ve tüm şehri de bu işin içine katarak engelleri aşacağız' diye konuştu.

Osman Özköylü'nün teknik ekibinde Uğur Okur ve Ragıp Başdağ antrenör, Yasin Özbudak atletik performans antrenörü, Arif Can Şanal kuvvet antrenörü, Zeki Coşkuner analiz antrenörü, Cengizhan Baskın ve Umutcan Yüksel ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

Yeni transferler de imza attı

Osman Özköylü'nün imzasının ardından kırmızı-beyazlı takımın yeni transferleri Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz, Fotios Pseftis, Samet Yalçın ve Arif Kocaman için de imza töreni gerçekleştirildi.

Altyapıdan A takıma kazandırılan Arda Altun, Ensar Buğra Tivsiz, Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez ve Batuhan Eroğlu da düzenlenen törende imza attı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.