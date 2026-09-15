Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dini liderleri kabulünde, 'Dinimize, İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş var ve İslamofobi bunun küçük bir parçası' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Müslüman Dini Liderler Konseyi'nin 7'nci Toplantısı ve Seyid Yahya Baküvi Uluslararası Konferansı kapsamında başkent Bakü'de bulunan dini liderleri kabul etti. Kabulde konuşan Aliyev, işgal dönemine değinerek Azerbaycan'ın yaşadığı yıkıma dikkat çekti. Ermenistan'ın camileri de hedef aldığını belirten Aliyev, 'İşgalcileri topraklarımızdan kovduk, Azerbaycan Bayrağı'nı Karabağ'ın ve Doğu Zengezur'un her köşesinde dalgalandırdık, ayrılıkçılığa son verdik. Ayrılıkçı liderler, savaş suçluları, çocuk katilleri bugün Azerbaycan hapishanelerinde cezalarını çekiyorlar. Bu da adaletin zaferidir. Yani adalet tamamen zafer kazanmıştır ve Azerbaycan halkı tek yumruk gibi birleşerek toprak bütünlüğünü, egemenliğini, uluslararası hukuku ve adaleti yeniden tesis etmiştir' dedi.

'Ermenistan camilerde bilerek, kasten hayvan besliyordu, domuz besliyordu'

Azerbaycanlıların 30 yıl sonra kendi topraklarına döndüklerinde harabeye dönmüş şehirler, köyler ve yıkılmış camiler gördüklerini belirten Aliyev, '65 cami Ermenistan devleti tarafından, özellikle bunu belirtmek istiyorum, bu Ermenistan'ın devlet politikasıydı, Ermenistan devleti tarafından tamamen yıkılmıştır. Bazıları yarı yıkılmış durumdaydı. Ermenistan camilerde bilerek, kasten hayvan besliyordu, domuz besliyordu, inek besliyordu. Yani bizi aşağılamak, bizi küçük düşürmek için, bizim hassasiyetimizi anlayarak, yani kasten halkımızı daha da incitmek için böyle vahşi eylemlerden de kaçınmadı. Aslında bu sadece bize, halkımıza değil, bütün İslam dünyasına yapılmış bir hakaretti. İşte Ermenistan devletinin gerçek yüzü budur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve unutmayacağız' dedi.

'İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş var'

İslam dinine karşı yürütülen faaliyetlerin kasıtlı bir politika olduğunu belirten Aliyev, 'Dinimize, İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş var ve İslamofobi bunun küçük bir parçası. Değerlerimize, kutsal Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu hakaret dolu eylemler, Müslüman dünyasını terörizmle eşitlemek, itibarsızlaştırmak, lekelemek için yapılıyor. Bunlar tesadüfen olmuyor, bu kasıtlı bir politika. Bunun karşısında birlik olmalıyız' dedi.

'Avrupa Parlamentosu rüşvetçilerin yuvasıdır'

Avrupa Konseyi'nde Ermenistan'a karşı yaptırım uygulanmadığını da hatırlatan İlham Aliyev, 'Biz 2023 yılının Eylül ayında Karabağ'ı tamamen özgürleştirdik, ayrılıkçılığın kökünü kazıdık ve ayrılıkçıları tutukladık. Bundan dört ay sonra ise Avrupa Konseyi bize karşı yaptırım uyguladı. Bakın, onların gerçek yüzü budur. Avrupa Parlamentosu rüşvetçilerin yuvasıdır. Onun başkan yardımcısının evinden bavullarla milyonlarca dolar çıktı, hepsinin üzerini kapattılar. Sanki böyle bir şey olmamış gibi. Avrupa Parlamentosu bakın, işte bu İslamofobiklerden oluşuyor ve bu da daima dikkat merkezinde olmalıdır' dedi.