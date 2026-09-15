Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ilk olarak AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililer ile bir toplantı yapan Bakan Şimşek daha sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) geçerek iki ayrı toplantıya katıldı. İlk toplantısını Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ile yapan Bakan Şimşek daha sonra aynı yerde iş adamlarıyla bir araya geldi. Ardından Aksaray Valiliğini ziyaret eden Bakan Şimşek, ziyaretlerinin ardından şehirden ayrıldı.