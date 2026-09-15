Tera Portföy’den yatırımcılara kritik uyarı: Sosyal medyadaki her bilgiye itibar etmeyin

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Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

Kaçkar BY UTMB'nin çok özel şampiyonları

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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